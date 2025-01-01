Richterin Barbara Salesch
Folge 1078: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mareike wird beschuldigt, ihren Mann mit einer Überdosis Morphium getötet zu haben. Wollte sie Andreas, der durch einen Unfall zum Pflegefall geworden war, loswerden, weil er eine zu große Last für sie war?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1