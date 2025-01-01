Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1081
44 Min.Ab 12

Der paranoide Sven wird beschuldigt, im Kino eine Frau erdrosselt zu haben. Hat er sie getötet, weil seine Wahnvorstellungen zurückgekehrt sind und er sich von Marie bedroht fühlte oder wurde seine Krankheit ausgenutzt und er als Waffe missbraucht?

SAT.1
