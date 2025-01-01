Richterin Barbara Salesch
Folge 1081: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Der paranoide Sven wird beschuldigt, im Kino eine Frau erdrosselt zu haben. Hat er sie getötet, weil seine Wahnvorstellungen zurückgekehrt sind und er sich von Marie bedroht fühlte oder wurde seine Krankheit ausgenutzt und er als Waffe missbraucht?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1