Phillipp II.

SAT.1Staffel 6Folge 1082
Folge 1082: Phillipp II.

44 Min.Ab 12

Aus Geldgier soll Philipp seinen Vater erschossen haben. Obwohl die Tat gefilmt wurde, streitet er alles ab und behauptet, er heiße Karl und sei als Doppelgänger von Philipps Frau engagiert. Will der Mörder in die Irre führen oder ist es die Wahrheit?

SAT.1
