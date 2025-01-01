Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1083
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1083: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Jutta wird beschuldigt, ihrem Ex-Freund Paul die Brust mit einem Bügeleisen verbrannt zu haben. Hat sie sich gerächt, weil Paul ihre Tochter zum Sex verführte, alles gefilmt und ins Internet gestellt hat? 2. Fall: Während der Narkose soll sich der Gynäkologe Rainer an seiner Patientin vergangen haben. Hat er Michaela dabei gegen ihren Willen geschwängert oder versucht sie, die Affäre mit dem Arzt vor ihrem Mann zu vertuschen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen