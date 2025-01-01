Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 904
45 Min.Ab 12

1. Fall: Anja wird beschuldigt, ihre Tochter 48 Stunden lang mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt zu haben. Wollte die besorgte Mutter so verhindern, dass Bianca in die Fänge einer fanatischen Sekte gerät? 2. Fall: Bei einem Säureattentat wird Model Cindy der linke Arm verätzt. Steckt die eifersüchtige Lena dahinter, weil Cindy ihr den Freund ausspannen wollte oder brauchte das Model Publicity, um wieder in die Schlagzeilen zu kommen?

SAT.1
