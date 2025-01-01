Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 909
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 909: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Wie Tiere sollen René und Juri nach einer Firmenparty über ihre Kollegin Lena hergefallen sein. Wurde sie wirklich vergewaltigt oder hat sie sich die Geschichte nur ausgedacht, weil sie bei Juri nicht landen konnte? 2. Fall: Jürgen ist angeklagt, seine Freundin Renate krankenhausreif geschlagen zu haben. Ist er ausgerastet, weil sie die Beziehung beenden wollte oder deckt Renate aus Angst den wahren Täter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen