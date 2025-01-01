Richterin Barbara Salesch
Folge 917: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nicole und Michelle sollen versucht haben, Reiterhofchefin Helga zu erschlagen. Wollten sich die Mädchen rächen, weil sie von Helga wie Sklaven behandelt wurden? 2. Fall: Jennifer wurde angeblich vom neuen Freund ihrer Mutter vergewaltigt. Hat sich der Gelegenheitsarbeiter wirklich an dem Mädchen vergangen, oder ist die Geschichte nur eine Intrige?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1