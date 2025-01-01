Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 921
Richterin Barbara Salesch

Folge 921: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Im Schlaf wird Pornodarsteller "Giacomo" sein bestes Stück mit Sekundenkleber an den Bauch geklebt. Hat sich seine Ex-Gespielin Sabrina an ihm gerächt? 2. Fall: Marie soll dem Ex-Häftling Peter mit Säure das Wort "Vergewaltiger" auf die Stirn geätzt haben. Hat die junge Frau sich so an ihrem Peiniger gerächt?

