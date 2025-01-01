Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 923
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 923: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Saskia erlebt einen höllischen LSD-Trip bei der Arbeit. Wurden ihr die Drogen von Kollegin Antonina in den Kaffee gemixt, weil sie Saskias Job wollte? 2. Fall: Acht Tage lang soll Ilona ihr russisches Hausmädchen ans Bett gekettet haben - Swetlana erwartet ein Kind von Ilonas Mann Harald...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen