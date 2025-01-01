Richterin Barbara Salesch
Folge 928: Der Spitzel neben mir
44 Min.Ab 12
Mit zwei Schüssen in den Kopf soll Marco einen ehemaligen Stasi-Offizier hingerichtet haben. Hat er sich gerächt, weil der ihn in der DDR ins Gefängnis gebracht hat oder wurden dem Spitzel Kontakte in den Libanon zum Verhängnis?
