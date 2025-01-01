Richterin Barbara Salesch
Folge 929: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Luisa ist angeklagt, ihren Mann die Treppe runtergestoßen und schwer verletzt zu haben. Wollte sie Heiner ausschalten, weil er herausgefunden hat, dass er nicht der Vater der Kinder ist? 2. Fall: Das Au Pair Mädchen Marjana soll den Familienvater Thomas entführt und zwei Tage lang in einer Schrebergartenhütte gefangen gehalten haben. Wollte er sie aus dem Weg räumen, weil sie beabsichtigte, ihn wegen sexueller Belästigung anzuzeigen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1