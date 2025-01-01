Richterin Barbara Salesch
Folge 933: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Peter ist geschockt, als er nach einer Geschäftsreise eine leer geräumte Wohnung vorfindet, auch von seiner Frau Iris fehlt jede Spur. Hat sie ihn verlassen oder steckt etwas anderes dahinter? 2. Fall: Mit einer Eisenstange soll Theo Natalina in einer Tiefgarage niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Wollte sich der Ex-Knacki dafür rächen, dass die Frau ihn wegen Vergewaltigung ins Gefängnis brachte?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1