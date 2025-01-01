Richterin Barbara Salesch
Folge 934: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Seitdem Roland die 16-jährige Rabea angefahren hat, fehlt von ihr jede Spur. Hat er das Mädchen in sein Auto gelockt und verschleppt oder hat er mit ihrem Verschwinden nichts zu tun? 2. Fall: Linda ist angeklagt, ihrer Stieftochter so lange mit einer Zahnbürste in den Rachen gestoßen zu haben, bis sie sich erbrach. War ihr Sabrina ein Dorn im Auge oder will das Mädchen ihrer Stiefmutter eins auswischen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1