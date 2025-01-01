Richterin Barbara Salesch
Folge 937: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Elena soll versucht haben, die Geliebte ihres Mannes mit Quecksilber zu vergiften. Wollte sie ihre Nebenbuhlerin ausschalten, um ihre Familie zu retten? 2. Fall: Heike wird beschuldigt, ihren Ex-Freund mit Elektroschocker und Hockeyschläger gequält und schwer verletzt zu haben. Sie behauptet, Stephan habe schon blutend im Flur gelegen, als sie nach Hause gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1