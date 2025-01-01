Richterin Barbara Salesch
Folge 939: Eiskalte Affäre
45 Min.Ab 12
Mit Alkohol und Tabletten vollgepumpt wacht Henrike neben der Leiche ihres Mannes auf. Hat sie seine brutalen Übergriffe nicht mehr ertragen und ihn umgebracht oder soll ihr ein Mord in die Schuhe geschoben werden?
