Richterin Barbara Salesch
Folge 941: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Giselle wird in ihrer Wohnung überfallen und fast vergewaltigt. Ist ihr Nachbar Bruno auf sie losgegangen, weil er ihr endlich auch körperlich nah sein wollte, nachdem er sie wochenlang beobachtet hat? 2. Fall: Christoph wird im Schlaf mit einem Messerstich in den Unterleib schwer verletzt. Ist Lilian in Christophs Wohnung eingestiegen und hat auf ihn eingestochen, weil sie in ihm ihren Vergewaltiger wiedererkannt hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1