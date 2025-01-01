Richterin Barbara Salesch
Folge 942: Der tote Bäcker
44 Min.Ab 12
Mit einem Brotschieber soll Bäckersfrau Karin ihren Mann in der Backstube erschlagen haben. Wollte sie verhindern, dass seine Transsexualität im Dorf publik wird? Oder ist der Mörder eher in der Schwulenszene zu finden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1