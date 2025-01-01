Richterin Barbara Salesch
Folge 944: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Faltenwegspritzen soll Ina einer Bekannten die dreifache Dosis Nervengift verabreicht haben. Wollte sie ihre Rivalin verunstalten, um freie Bahn bei deren Mann Marc zu haben? 2. Fall: Vivien musste in der Schule grausame Quälereien über sich ergehen lassen. Doch ist wirklich Mitschüler Maik der Täter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1