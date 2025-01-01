Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Michaels letzter Coup

SAT.1Staffel 6Folge 948
Michaels letzter Coup

Richterin Barbara Salesch

Folge 948: Michaels letzter Coup

44 Min.Ab 12

Der Juwelier Jürgen wird mit einem Schuss ins Herz bei einem Überfall hingerichtet. Der erbeutete Schmuck im Wert von einer Million Euro wird bei Felix, dem Sohn des Toten, gefunden. Hat er seinen Vater ermordet oder ist er Opfer einer Intrige?

