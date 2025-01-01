Richterin Barbara Salesch
Folge 952: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Am Abend vor seiner Hochzeit dreht Peter durch, als er seine zukünftige Frau als Stripperin in einer Rotlichtbar entdeckt - er soll sie brutal vergewaltigt haben. Hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle? 2. Fall: Durch eine Rasierklinge, versteckt in einem Schokoriegel, wird JVA-Häftling Maria schwer verletzt. Wollte ihre Mitinsassin Cornelia die verhasste Rivalin mundtot machen, weil Maria ihren Drogengeschäften auf die Schliche gekommen ist?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
