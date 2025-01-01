Richterin Barbara Salesch
Folge 959: Schuss in den Rücken
44 Min.Ab 12
Mit einem Gewehr soll Diana Zuhälter Robert in den Rücken geschossen haben, so dass er jetzt an den Rollstuhl gefesselt ist. Hat ihn die Prostituierte aus verschmähter Liebe angeschossen oder wurde er Opfer einer Tat im Milieu?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1