Richterin Barbara Salesch
Folge 961: Der Berg ruft
44 Min.Ab 12
Nils ist angeklagt, bei einer Bergtour den tödlichen Absturz seines Zwillingsbruders Max verursacht zu haben. Aber plötzlich behauptet Nils, dass er Max sei. Will er so die Identität und das Leben seines Bruders annehmen oder ist tatsächlich Nils ums Leben gekommen?
