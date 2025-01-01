Richterin Barbara Salesch
Folge 978: Verkehrskontrolle
44 Min.Ab 12
Silke wird mit einer Frauenleiche im Kofferraum bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Hat sie die Ex-Frau ihres Mannes erwürgt und wollte sie anschließend im Wald vergraben oder soll ihr ein Mord in die Schuhe geschoben werden?
