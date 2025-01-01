Richterin Barbara Salesch
Folge 979: Du kommst nicht raus!
45 Min.Ab 12
Gefängnisinsassin Dunja ist angeklagt, ihre Zellengenossin Daniela zusammengeschlagen zu haben. Doch hinter den Mauern des Frauengefängnisses herrschen Schweigen und ein Netz aus Intrigen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1