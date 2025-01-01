Richterin Barbara Salesch
Folge 984: Die tote Chef-Sekretärin
45 Min.Ab 12
Clara wird in ihrer Wohnung mit einer Statue erschlagen. Hat sich Axel gerächt, weil Clara sich nach einer stürmischen Affäre von ihm getrennt hat oder wurde sie von einer Bekanntschaft aus dem Swingerclub getötet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1