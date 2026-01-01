Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 987
45 Min.Ab 12

1. Fall: Um die Versicherungssumme zu kassieren, soll Fahrgeschäftinhaber Harry seinen Autoscooter angezündet haben. Wollte er sich sanieren oder hat ihm seine Freundin Bianca einen feurigen Denkzettel verpasst? 2. Fall: Der Kampfhund von Familie Klaßen wird erschlagen - nur Hundehasser Frank ist angeblich dazu fähig. Hat er das Tier aus Angst erschlagen oder steckt ein Kampfhundring dahinter?

SAT.1
