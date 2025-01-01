Richterin Barbara Salesch
Folge 989: Verzweifelte Fassade
44 Min.Ab 12
Die obdachlose Charlotte ist angeklagt, mit einem Brieföffner die wohlhabende Ina erstochen zu haben. War Charlotte zur Tatzeit nur zufällig in der Nähe von Inas Villa, weil sie die Mülltonnen durchwühlt hat oder wurde sie doch bei einem Einbruch überrascht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1