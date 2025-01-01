Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 989
44 Min.Ab 12

Die obdachlose Charlotte ist angeklagt, mit einem Brieföffner die wohlhabende Ina erstochen zu haben. War Charlotte zur Tatzeit nur zufällig in der Nähe von Inas Villa, weil sie die Mülltonnen durchwühlt hat oder wurde sie doch bei einem Einbruch überrascht?

SAT.1
