Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 992
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 992: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Paula soll auf einem Betriebsfest vom Chef ihres Mannes vergewaltigt worden sein. Doch Thomas sieht sich als Opfer einer Intrige und behauptet, verführt worden zu sein. 2. Fall: Sechs Tage lebt Vanessa in Todesangst: Sie wird betäubt, entführt und in einem dunklen Keller an ein Heizungsrohr gefesselt. Ist es eine Racheaktion ihres Ex-Freundes Tom, der die Trennung nicht verkraftet hat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen