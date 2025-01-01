Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 994
44 Min.Ab 12

1. Fall: Der arbeitslose Paul ist angeklagt, die reiche, aber einsame Angela um 140.000 Euro betrogen zu haben. Paul sagt, sie habe ihm das Geld geschenkt. Ist er ein skrupelloser Heiratsschwindler? 2. Fall: Nach einer Party wird die volltrunkene Sonja vergewaltigt. Ist Eike über die Wehrlose hergefallen, weil sie ihn kurz zuvor verlassen hat oder nutzte ein unbekannter Dritter die Situation aus?

SAT.1
