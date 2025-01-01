Richterin Barbara Salesch
Folge 994: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der arbeitslose Paul ist angeklagt, die reiche, aber einsame Angela um 140.000 Euro betrogen zu haben. Paul sagt, sie habe ihm das Geld geschenkt. Ist er ein skrupelloser Heiratsschwindler? 2. Fall: Nach einer Party wird die volltrunkene Sonja vergewaltigt. Ist Eike über die Wehrlose hergefallen, weil sie ihn kurz zuvor verlassen hat oder nutzte ein unbekannter Dritter die Situation aus?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1