Richterin Barbara Salesch
Folge 998: Rockerkrieg
45 Min.Ab 12
Qualvoll verblutet der Präsident der Rockergang "Riding Bulls", als ihn ein über die Straße gespanntes Drahtseil von seinem Motorrad reißt. Steckt Ute, ein Mitglied der verfeindeten Gang "Fire Devils", dahinter oder war es ein Racheakt seiner Frau?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1