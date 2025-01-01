Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Rockerkrieg

SAT.1Staffel 6Folge 998
Rockerkrieg

Richterin Barbara Salesch

Folge 998: Rockerkrieg

45 Min.Ab 12

Qualvoll verblutet der Präsident der Rockergang "Riding Bulls", als ihn ein über die Straße gespanntes Drahtseil von seinem Motorrad reißt. Steckt Ute, ein Mitglied der verfeindeten Gang "Fire Devils", dahinter oder war es ein Racheakt seiner Frau?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

