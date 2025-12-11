Mittendrin: Frank und Alex tanzen als Gäste auf einer türkischen HochzeitJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 5: Mittendrin: Frank und Alex tanzen als Gäste auf einer türkischen Hochzeit
51 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Alexander Kumptner hat sich etwas Besonderes ausgedacht für Frank und die "Mission mittendrin": Nach einem Besuch beim Barbier geht es stilecht gekleidet mit einem BMW-Cabrio auf eine echte türkische Hochzeit mit rund 500 Gästen! Am Ende landen die Köche sogar auf der Tanzfläche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen