Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Mission Bergbauernhof

Kabel Eins Staffel 1 Folge 7 vom 18.12.2025
Mission Bergbauernhof

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Folge 7: Mission Bergbauernhof

45 Min. Ab 12

Frank und Alex dürfen bei dieser Mission mittendrin richtig anpacken auf dem Bergbauernhof von Sandra und Simon in Österreich. Nach dem schweißtreibenden Aufstieg geht es direkt los mit Schweinestall ausmisten, Heu machen und Tiere versorgen. Aber auch der Lohn der Mühe wird gezahlt: phänomenale Ausblicke, kulinarischer Höhengenuss und echte Entschleunigung, um nur ein paar zu nennen!

