Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger Dom

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 11.12.2025
Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger Dom

Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger DomJetzt kostenlos streamen

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Folge 6: Mission Kirmes: Mitarbeiten und Einblicke hinter die Kulissen am Hamburger Dom

41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Auf dem Hamburger Dom sind die Sterneköche diesmal zu Gast bei einer originalen Schaustellerfamilie. Sie helfen, Zuckerwatte herzustellen und dürfen in der Geisterbahn Gäste mit ihren gruseligen Masken erschrecken. Die größte Prüfung: Wer traut sich auf den 80 Meter hohen Nordic-Tower?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Kabel Eins
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Alle 1 Staffeln und Folgen