Folge 8: Mission Schlammschlacht: Kumptner und Rosin auf dem Wacken-Festival
47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Es wird richtig dreckig für Alex und Frank. Die beiden Köche besuchen das berühmte Heavy-Metal-Festival in Wacken - und wie es sich gehört, regnet es gehörig und das Festivalgelände verwandelt sich in eine riesige Matschlandschaft. Kein Hindernis für die beiden, richtig tief in die Wacken-Welt einzutauchen, eine Band anzusagen oder selber die Bühne zu betreten!
