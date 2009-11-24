Die "Alte Veste" in Zirndorf braucht einen neuen FührungsstilJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Die "Alte Veste" in Zirndorf braucht einen neuen Führungsstil
47 Min.Folge vom 24.11.2009Ab 6
Restaurantleiterin Marianne ist besorgt: Der Umsatz der "Alten Veste" in Zirndorf hat sich zwar unter dem neuen Chef Fred gesteigert, doch im Winter fallen die Einnahmen des Biergartens weg. Außerdem hat Fred das Team nicht im Griff. Deswegen ruft sie Frank Rosin! Der Spitzenkoch nimmt Essen und Strukturen genau unter die Lupe und greift ein. Er will dem 200 Jahre alten Restaurant zu modernem Charme und einer vollen Kasse verhelfen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins