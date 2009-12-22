Keiner will über die Probleme im "Casa Italiana da Alberto" in Berlin redenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Keiner will über die Probleme im "Casa Italiana da Alberto" in Berlin reden
Folge 5 vom 22.12.2009
Sven hat das Restaurant "Casa Italiana da Alberto" in Berlin komplett mit der italienischen Mannschaft samt ehemaligem Chef Alberto übernommen. Das Team ist immer noch auf Alberto eingestellt und über die offensichtlichen Probleme will keiner sprechen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins