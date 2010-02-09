Alles schmutzig und veraltet: Gaststätte "Eisbein und Steak" in BerlinJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 11: Alles schmutzig und veraltet: Gaststätte "Eisbein und Steak" in Berlin
47 Min.Folge vom 09.02.2010Ab 6
Die Geschäfte liefen schon mal besser im "Eisbein und Steak" in Berlin. Inzwischen ist der Laden und die Einrichtung heruntergekommen, alles ist veraltet und teilweise dreckig und Klemens' Kochkünste sind eher begrenzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins