Folge 4: "Herz'l" - Deutschlands ältester Autohof vor dem Aus
47 Min.Folge vom 15.12.2009Ab 6
Im vermutlich ältesten Autohofs Deutschlands namens "Herz'l" entsetzen Frank Rosin nicht nur die kulinarischen Baustellen. Im Team spürt er Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Der Laden steht kurz vor der Insolvenz - jetzt muss sich was ändern.
