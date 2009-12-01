"Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in BerlinJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: "Ihr redet euch eure eigene Scheiße bunt!" DDR-Restaurant "Osseria" in Berlin
47 Min.Folge vom 01.12.2009Ab 6
Das Berliner Restaurant "Osseria" ist spezialisiert auf kulinarische Köstlichkeiten der ehemaligen DDR. Und das kommt an: Gäste hat das Restaurant genug, aber dennoch bleibt am Monatsende kaum genug Geld, um die Belegschaft zu bezahlen. Hier kann nur einer helfen: Frank Rosin. Kein leichter Fall für den Sternekoch, der herausfinden muss, was hier überhaupt schief läuft und wie er das Restaurant endlich auf Kurs bekommt ...
