Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Da ist doch was im "Katzenbusch"
47 Min.Folge vom 12.01.2010Ab 6
Klaus Pascoletti hat mit seiner Frau eine Schlossruine gekauft zum Parkrestaurant "Katzenbusch" umgebaut. Doch es läuft eher schlecht als recht. Kein Wunder, denn der ehemalige Bauunternehmer und die Bürokauffrau haben von Gastronomie keine Ahnung.
