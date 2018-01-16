Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Können helfende Hände die "Main Street 22" noch retten?

Kabel EinsStaffel 11Folge 1vom 16.01.2018
Mitten in Niedersachen, in dem beschaulichen Örtchen Garrel, betreibt Nadine Röstel seit einem Jahr das Restaurant "Main Street 22". Die ungelernte Gastronomin lebt mit ihrem eigenen Restaurant ihren Traum. Doch der entpuppt sich bald als Albtraum. Wenig Gäste, hohe Fixkosten und stetig wachsende Schulden. Eine absolute Katastrophe für die 38-jährige Restaurantbetreiberin. Doch der starke Wille und der große Familienzusammenhalt beeindrucken Frank Rosin ...

