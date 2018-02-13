Zum Inhalt springenBarrierefrei
300 Euro zum Leben: Benders Gasthaus in der Schreckstarre

Kabel EinsStaffel 11Folge 3vom 13.02.2018
Folge 3: 300 Euro zum Leben: Benders Gasthaus in der Schreckstarre

89 Min.Folge vom 13.02.2018

Seit zweieinhalb Jahren betreibt das Ehepaar Jürgen und Diana Bender ihre urige Gaststätte im kleinen Grünstadt in der Pfalz. Dabei ist "urig" noch nett ausgedrückt, denn das Ambiente ist eine Katastrophe! Abgewohnte Sitzgarnituren mit gewöhnungsbedürftigem Muster, gelbe Wände und dazu lila Tischdecken. Hier fühlen sich nicht einmal die Betreiber und ihre Mitarbeiter wohl. Wird Frank Rosin und sein Team der Familie Bender helfen können?

Weitere Folgen in Staffel 11

