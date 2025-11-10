Nonna Concetta: Pasta mit Kalbsfilet für 7,90 €, das kann nicht klappenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Nonna Concetta: Pasta mit Kalbsfilet für 7,90 €, das kann nicht klappen
97 Min.Folge vom 10.11.2025
Im Herzen von Dortmund betreibt der Italiener Alberto Bianco seit knapp zehn Jahren die Trattoria "Nonna Concetta". An sieben Tagen die Woche kämpft der dreifache Vater mit italienischen Klassikern um seinen Erfolg. Doch private Schicksalsschläge werfen ihn immer wieder zurück. Durch eine geplante Komplettrenovierung steht der Familienvater kurz vor dem Ruin. Ehefrau Claudia sieht keinen Ausweg mehr und ruft Frank Rosin zur Hilfe ...
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins