Kabel EinsStaffel 11Folge 15vom 04.11.2025
Folge 15: "Culo Del Mondo" - die nächste Insolvenz steht kurz bevor!

84 Min.Folge vom 04.11.2025

Nachdem die 55-jährige Andrea Cambiolo mit ihrem Restaurant "Culo del Mondo" (Übersetzung: Arsch der Welt) pleitegeht, übernimmt kurzerhand ihre unerfahrene Schwester Silvana das Ruder. Doch diese versteckt sich in der Küche und scheut die Verantwortung. Das Ergebnis: Die nächste Insolvenz steht kurz bevor! Katastrophales Kalkulationswissen und die zur Lokalität vollkommen unpassende Speisekarte gilt es unter anderem für Frank Rosin in Angriff zu nehmen ...

