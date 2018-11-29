"Gasthaus zur Post": Mangelhafte Gerichte und schockierende HygieneJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: "Gasthaus zur Post": Mangelhafte Gerichte und schockierende Hygiene
84 Min.Folge vom 29.11.2018
Im ländlichen Baierbrunn, bei München, kämpft das Betreiberpaar Martina Kurucová und Roman Schmoll mit ihrem "Gasthaus zur Post" um die Gunst der Bayern. Seit zwei Jahren leiten der gelernte Koch und die tschechische Fahrlehrerin das Traditionshaus. Seitdem häufen sich nicht nur die Schulden, sondern auch der Dreck. Schon kurz nach seiner Ankunft wird Frank Rosin Augenzeuge von Romans entspanntem Umgang mit Hygiene ...
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins