Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Restaurant "Kaiser's" - Die Existenz einer sechsköpfigen Familie ist in Gefahr!

Kabel EinsStaffel 11Folge 11vom 14.02.2019
Restaurant "Kaiser's" - Die Existenz einer sechsköpfigen Familie ist in Gefahr!

Folge 11: Restaurant "Kaiser's" - Die Existenz einer sechsköpfigen Familie ist in Gefahr!

83 Min.Folge vom 14.02.2019Ab 12

Ludwigsburg in Baden-Württemberg: Hier kämpft die vierfache Mutter Soula Bibissidou mit dem Betreiben ihres Restaurants "Kaiser's" um ihren Lebenstraum. Doch dieser entpuppt sich mittlerweile als Alptraum für die gesamte Familie. Die desaströsen Umsätze fressen jegliche finanziellen Reserven. Ehemann Tasso ist am Ende seiner Kräfte und legt das Schicksal seiner Familie in die Hände von Frank Rosin. Kann der Sternekoch in letzter Sekunde helfen?

