Folge 1: Der "Glückauf-Grill" ist das Familienvermächtnis von Frank Rosin
90 Min.Folge vom 02.06.2022
Jahrelang gehörte der "Glückauf-Grill" von Frank Rosin`s Mutter zur Hervester Zechenkolonie in Dorsten. Doch nach ihrem Ruhestand, ihrem Tod und der schließlichen Schließung des Imbiss verfiel der Imbiss. Wird Frank sein Familienerbe noch retten können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins