Bringt Frank die Traditionsküche zurück ins "Gasthaus Schütz"?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Bringt Frank die Traditionsküche zurück ins "Gasthaus Schütz"?
89 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
In der hessischen Gemeinde Langgöns betreiben Hartmut Schütz und seine Ehefrau Verena mit dem "Gasthaus Schütz" eine über 200 Jahre alte Traditions-Gaststätte. Doch die eher weniger traditionelle Kulinarik - Pizza, Pasta und Burger - zieht nicht genügend Gäste an. Die Kasse bleibt leer und so muss Verenas Zweitjob im Büro sie und ihren Mann über Wasser halten. Eine Doppelbelastung, die bei der Köchin ihre Spuren hinterlässt. Kann der Profi Frank Rosin den beiden helfen?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins