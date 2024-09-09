Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Im "TC Sölderholz" schwankt Doro zwischen Kraftlosigkeit und Beratungsresistenz

Kabel EinsStaffel 15Folge 3vom 09.09.2024
Im "TC Sölderholz" schwankt Doro zwischen Kraftlosigkeit und Beratungsresistenz

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 3: Im "TC Sölderholz" schwankt Doro zwischen Kraftlosigkeit und Beratungsresistenz

90 Min.Folge vom 09.09.2024

Doro Kube aus Dortmund ist am Ende ihrer Kräfte. Seit 2016 führt die gelernte Pferdewirtin eine Gaststätte in einem Tennisverein - erfolglos. Zudem wird der finanzielle Druck immer größer. Beim Testessen wird schnell klar, dass Doro nicht unschuldig an dieser Misere ist. Wird die temperamentvolle Chefin die Hilfe von Profi Frank annehmen oder muss Doro ihren Traum für immer begraben?

