Naturfreundehaus "Gasthaus Rheinebene": Wo ist wohl die Freude an der Natur?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Naturfreundehaus "Gasthaus Rheinebene": Wo ist wohl die Freude an der Natur?
90 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Diesmal ereilt Frank Rosin ein Hilferuf aus der Nähe von Karlsruhe: Im idyllischen Rheinstetten liegt ein Naturfreundehaus, das "Gasthaus Rheinebene". Als der Profi ankommt, ist er entsetzt - denn Freude an der Natur sucht er hier vergebens. Stattdessen werden die Gäste hinter einer grauen Plane platziert, die eher an einen verlassenen Abstellplatz erinnert. Noch mehr schockt ihn nur, dass Susanne das Lokal bereits seit 15 Jahren so führt. Kann der Koch den Betrieb noch retten?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins